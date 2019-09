Psychiatrisch onderzoek voor gedetineerde die brand stichtte in Leuven Centraal Kim Aerts

10 september 2019

18u47 0 Leuven Voor een gedetineerde van Leuven Centraal is een psychiatrisch onderzoek bevolen omdat hij in het verleden brand stichtte in de gevangenis. Daarbij geraakte F.S. (38) zelf zwaar verbrand.

De Indiër zit een straf van 30 jaar uit voor een moord in Borgerhout. Daar vermoordde hij op 15 augustus 2013 zijn kamergenoot door hem met een telefoonkabel te wurgen. Toen S. het even niet meer zag zitten in de Leuvense gevangenis stak hij zijn trui in brand. Hij geraakte daarbij zelf gewond. “Ik wou niemand in gevaar brengen en heb er heel veel spijt van”, legde hij uit aan de rechter. Zijn advocaat bevestigde dat het niet de bedoeling was van zijn cliënt om een hele vleugel in lichterlaaie te zetten. “Hij ging door een moeilijke periode”, klonk het bij de verdediging. Omdat de man naar eigen zeggen stemmetjes in zijn hoofd heeft, beval de rechter een psychiatrisch onderzoek. Op 7 oktober valt een tussenvonnis. De zaak zal later ten gronde gepleit worden.