Provinciegouverneur Lodewijk De Witte ijvert voor betere samenwerking tussen gemeenten

02 oktober 2019

12u23 1 Leuven Na 25 jaar gouverneurschap van de provincie Vlaams-Brabant ziet Lodewijk De Witte uitdagingen om de -naar eigen zeggen- sterke troeven van de regio nog beter uit te spelen. Hij pleit vooral voor investeringen in mensen, een hechte samenwerking tussen gemeenten en provincie met participatie van de burgers, open te staan voor internationalisering en te zorgen voor veiligheid.

“Om de sterke groei en de grote welvaart van Vlaams-Brabant te vrijwaren en te versterken, moeten we in de eerste plaats blijven investeren in mensen: in onderwijs, in levenslang leren, in de combinatie tussen werk en privéleven, in sociaal engagement”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De gouverneur vindt dat Vlaams-Brabant ook ambitieuze langetermijndoelen moet durven vooropstellen en consequent volhouden om die te bereiken. Dat geldt voor de grote uitdagingen van de toekomst, zoals mobiliteit, klimaat en betaalbaar wonen.

Tandem

“Dit zal ons maar lukken als sterke lokale besturen en een sterk streekbestuur een tandem vormen”, zegt De Witte. “Beiden moeten nog sterker op elkaar inspelen. Meer decentraliseren maakt mogelijk om meer geïntegreerd beleid te voeren, om beleidssectoren te laten samenwerken.”

Deze besturen staan niet alleen. Meer participatie van inwoners is een onvermijdelijke en noodzakelijke ontwikkeling om de uitdagingen aan te gaan. Vlaams-Brabant kan de bevolking, de civiele maatschappij, het middenveld sterker betrekken bij het beleid.

“We hebben in Vlaams-Brabant de enorme troef dat talenten van veel horizonten elkaar vinden. Met overheden, bedrijven, verenigingen en sociale instellingen moeten we coalities smeden om nieuwe uitdagingen aan te kunnen”, besluit De Witte.