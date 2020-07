Provinciegouverneur De Witte: “Geen Antwerpse maatregelen in Vlaams-Brabant” Bart Mertens

29 juli 2020

16u38 1 Leuven Heel de wereld kijkt ondertussen met grote ogen naar de coronamaatregelen die vandaag van kracht gaan in de provincie Antwerpen maar ook dichterbij wordt de aanpak van gouverneur Cathy Berx goed opgevolgd. Toch is gouverneur Lodewijk De Witte vooralsnog niet van plan om zo ver te gaan in de strijd tegen het coronavirus.

Het Crisiscentrum bevestigde vandaag nog dat de avondklok zoals de provincie Antwerpen die wil invoeren nog kan uitgebreid worden naar andere steden en gemeenten maar in Vlaams-Brabant is dat tot op heden niet aan de orde. Het aantal besmettingen blijft in onze provincie behoorlijk laag, zeker in vergelijking met de provincie Antwerpen. Dat bevestigt ook de Vlaams-Brabantse provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Volgens de laatste cijfers is er in Antwerpen sprake van acht keer meer besmettingen”, klinkt het. “Antwerpse maatregelen zijn dus niet aan de orde in Vlaams-Brabant.”

Ik stel vast dat veel gemeenten en steden beslissen om geplande activiteiten voor augustus af te gelasten Provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Toch houdt de provinciegouverneur de vinger aan de pols want de corona-epidemie kan zich snel verder verspreiden en dat moet kost wat kost worden vermeden. “Er is overleg geweest, ook met de gezondheidsverantwoordelijken. Daaruit is gebleken dat we nog intensiever moeten inzetten op contactopsporing. Dat gaan we doen zodat we snel kunnen reageren op een plaatselijke situatie. Ik stel ook vast dat veel gemeenten en steden beslissen om geplande activiteiten voor augustus af te gelasten. Ik denk bijvoorbeeld aan kermissen. Het is belangrijk dat we alle mogelijke maatregelen nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De provincie Vlaams-Brabant neemt daarin haar verantwoordelijkheid in een goede samenwerking met de steden en de gemeenten.”