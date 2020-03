Provinciebestuur neemt nieuwe maatregelen: camperterrein in Kessel-Lo afgesloten Bart Mertens

20 maart 2020

12u00 1 Leuven De provincie Vlaams-Brabant neemt nieuwe maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt het camperterrein in het provinciedomein in Kessel-Lo afgesloten.

De provincie Vlaams-Brabant volgt de ontwikkeling van de corona-epidemie op de voet en nam bijkomende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo worden de audities in het Provinciehuis vanaf nu schriftelijk georganiseerd. Audities zijn vergaderingen in het kader van de beroepsprocedure bij vergunningen. “Gevolg gevend aan de beslissing van het federaal crisiscentrum over de sluiting van de kampeerbedrijven heeft de provincie ook besloten om het camperterrein in Kessel-Lo te sluiten. Provinciale school De Wijnpers in Leuven blijft open voor de opvang van leerlingen, maar deze opvang wordt nu wel beperkt tot kinderen van ouders in essentiële beroepen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens (N-VA).