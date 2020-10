Provincie Vlaams-Brabant investeert in klimaat in het Zuiden: “We verleggen het accent naar ondersteuning van klimaatinspanningen” Bart Mertens

06 oktober 2020

12u00 0 Leuven De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het subsidiereglement voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden goedgekeurd. “Met dit nieuwe reglement verleggen we het accent van onze Noord-Zuidwerking van de bevordering van internationale samenwerking naar de ondersteuning van klimaatinspanningen in het Zuiden”, zegt Bart Nevens.

Het nieuwe subsidiereglement is gericht op verenigingen zonder winstoogmerk die geregistreerd staan bij het 4de Pijlersteunpunt en erkende Belgische ngo’s met een aantoonbaar maatschappelijk draagvlak in Vlaams-Brabant. Concreet gaat het om een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die een bijdrage leveren aan het behalen van één of meerdere klimaatgerelateerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. “Er kan jaarlijks een subsidie tot 30.000 euro aangevraagd worden”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Leefmilieu en Noord-Zuid. “Zo leveren we een concrete klimaatbijdrage aan deze unieke mondiale agenda voor duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. Het nieuwe reglement komt overigens in de plaats van drie andere reglementen. Door van drie naar één reglement te gaan, scheppen we duidelijkheid voor de aanvragers en bovendien is het een vereenvoudiging van de administratie.” De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 20 oktober in het Provinciehuis in Leuven het live-event ‘Maak jouw project klimaatslim’ om organisaties te informeren over het nieuwe reglement.