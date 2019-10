Provincie Vlaams-Brabant gaat voor groene begraafplaatsen Bart Mertens

31 oktober 2019

10u00 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant is begaan met de laatste rustplaats van haar inwoners. Zo geeft de provincie subsidies aan gemeenten die hun begraafplaatsen willen vergroenen en onderhouden zonder pesticiden. Daarnaast wil ze waardevol erfgoed op begraafplaatsen voor het nageslacht bewaren door de inzet van expertise door Monumentenwacht en door subsidies voor het beheer en onderhoud.

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten die het groenonderhoud van hun begraafplaatsen milieuvriendelijker maken. Zo verloopt het groenonderhoud er voortaan zonder pesticiden en worden er streekeigen planten aangeplant die bijen en vlinders aantrekken. “De provincie spoort gemeenten met subsidies aan om hun begraafplaatsen groen te kleuren en de natuur zo dichterbij de Vlaams-Brabander te brengen. Al die kleine groene oases brengen rust maar zijn ook goed voor de gezondheid. Bovendien zijn het stapstenen voor planten en dieren naar grotere natuurgebieden”, klinkt het.

Dodenhuisje

De provincie Vlaams-Brabant zet ook sterk in op de preventieve zorg voor het niet-beschermd waardevol erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen. Om een zinvol en duurzaam beheer van dat lokaal funerair erfgoed te stimuleren ondersteunt de provincie openbaren besturen met gespecialiseerd advies en subsidies. “De duurzame omgang met het funerair erfgoed op kerkhoven en begraafplaatsen kent sinds enkele jaren een positieve kentering. Die is zichtbaar in vele projecten van erkenning, inventarisatie, onderhoud en publieksdeling in Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten bijvoorbeeld bij de inventarisatie van een lijst van graftekens van lokaal belang. De eigenaar of de houder van de zakelijke rechten kan voor deze graftekens een erkenning als waardevol aanvragen. Door een erkenning als waardevol kan men voor dit erfgoed advies en expertise van Monumentenwacht Vlaams-Brabant en de financiële ondersteuning van de provincie krijgen voor de opmaak van de inventaris en voor het onderhoud. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een calvariekruis, een kerkhofmuur of een dodenhuisje maar ook over de individuele graftekens.”