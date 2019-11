Provincie renoveert 150 bijkomende woningen voor ouderen en mensen met een laag inkomen ADPW

14 november 2019

15u50 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant keurde 15 nieuwe projecten goed voor de renovatie van woningen bij kansengroepen. Hiermee wil ze ouderen en mensen met een laag inkomen helpen de veiligheid, de woningkwaliteit en het energieverbruik van hun woningen te verbeteren. Het gaat om 150 bijkomende woningen, telkens 10 in de gemeenten Aarschot, Bekkevoort, Diest, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Liedekerke, Lubbeek, Pepingen, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Zemst en Zoutleeuw.

“We streven naar een Vlaams-Brabant waar zoveel mogelijk mensen betaalbaar en duurzaam kunnen wonen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde van wonen. “Uit onderzoek blijkt immers dat ondanks de vele beleidsinspanningen van de laatste tien jaar de situatie van ouderen, mensen met een laag inkomen en het onderste segment van de private markt niet verbetert. Nochtans is hier de grootste winst aan energiebesparing te halen. Het ontbreekt de mensen soms aan de nodige financiële middelen om de noodzakelijke investeringen te pre-financieren. Hierdoor gaan de vele tegemoetkomingen aan hen voorbij. Veelal zijn ook administratieve kennis en technisch inzicht niet aanwezig. Daarom zijn deze renovatieprojecten zo waardevol én ook succesvol, zoals de eerste resultaten in Tienen en Halle bewijzen.”

Al project in 2017

In 2017 startte de provincie Vlaams-Brabant, samen met de stad Tienen, een eerste project voor woningrenovatie bij mensen met een lager inkomen. Ondertussen zijn er gelijkaardige projecten in Galmaarden, Geetbets, Halle, Landen, Sint-Pieters-Leeuw, Tielt-Winge, Vilvoorde en Zaventem. De provincie gaat nu ook in Aarschot, Bekkevoort, Diest, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Liedekerke, Lubbeek, Pepingen, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen, Tremelo, Vilvoorde, Zemst en Zoutleeuw zo’n renovatieproject uitrollen. Voor Landen, Tienen en Vilvoorde betekent dit een vervolg omwille van de grote vraag.

In totaal zal er in 21 Vlaams-Brabantse gemeenten zo’n renovatieproject actief zijn. Dat aantal zal nog uitgebreid worden. Per project wordt er, samen met de lokale besturen, tien woningen geselecteerd. De bewoners kunnen rekenen op individueel advies, technische en sociale begeleiding, zowel tijdens de planning, als bij de aanbesteding en de uitvoering van de werken. Op die manier kan de provincie een correcte renovatie garanderen. De financiële ondersteuning gebeurde via subsidieretentie: verbouwers krijgen een budget dat pas moet terugbetaald worden op het ogenblik dat de woning een andere eigenaar krijgt. De investering voor de renovatie van deze 150 huizen bedraagt 5 miljoen euro, dat komt overeen met 300.000 euro per gemeente of 30.000 euro per woning.