Provincie houdt voorjaarsschoonmaak in waterlopen Dijlebekken en Demerbekken Steeds meer vuil in beken EDLL

09 april 2020

14u18 0 Leuven Naar jaarlijkse gewoonte heeft de provincie Vlaams-Brabant de afgelopen maanden een grote voorjaarsschoonmaak gehouden in haar waterlopen. Ongewenste materialen en voorwerpen werden verwijderd. In onze regio gebeurde dit in het Dijlebekken en Demerbekken.

“In het voorjaar zorgen we voor een grote schoonmaak van de door de provincie beheerde waterlopen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. ”Daarbij verwijderen we alle ongewenste materialen en voorwerpen. Daarna voeren we bijvoorbeeld zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, takken, grove plantenresten en andere hindernissen af. Die kunnen immers opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen veroorzaken waardoor het risico op wateroverlast toeneemt”, vertelt hij. Een gespecialiseerde firma voert de werken uit. In onze regio gebeurde dit in het Dijlebekken en Demerbekken.

Dijlebekken

Voor het Dijlebekken, met waterlopen in de gemeenten Begijnendijk, Bertem, Bierbeek, Boortmeerbeek, Haacht, Herent,Hoeilaart, Huldenberg, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg, Leuven, Lubbeek, Oud-Heverlee, Overijse, Rotselaar, Steenokkerzeel, Tervuren, Tremelo en Zemst, ging het om 320 kilometer. De kostprijs bedroeg 114.000 euro.

Demer- en Netebekken

Voor het Demer- en Netebekken, met waterlopen in de gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Landen, Leuven, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw, ging het om 240 kilometer. De kostprijs bedroeg 103.000 euro.

“Voor alle bekkens samen investeerden we ruim 625.000 euro om meer dan 1000 kilometer aan waterlopen te onderhouden”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Als streekmotor willen we zo inzetten op een waterlopensysteem in goede conditie. Dat is niet alleen belangrijk om wateroverlast te voorkomen, maar ook om onze natuur te ondersteunen. Op een groot deel van onze waterlopen laten we echter waar mogelijk de natuur haar werk doen en het water haar eigen weg vinden”. Naast deze oppervlakkige ruimingswerken gebeurden er ook herstellingswerken. Zo werden bijvoorbeeld verzakte oevers hersteld of werd slib verwijderd op plaatsen waar dit noodzakelijk is voor de normale waterafvoer.

Steeds meer vuil langs oevers en in beken

Vaak ondervinden de aannemers, die de ruimingswerken uitvoeren, moeilijkheden omdat de waterlopen moeilijk bereikbaar zijn door afval, constructies of andere hindernissen langs de beken of op de oevers.“Aannemers meldden ons dat op sommige plaatsen nooit eerder geziene hoeveelheden afval werden verwijderd uit waterlopen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Daarom vragen we de eigenaars en gebruikers van de percelen naast een waterloop met aandrang om de regels rond de vijfmeterstrook langs een waterloop te respecteren. Die strook langs de beek moet vrij zijn van hindernissen en obstakels om doorgang voor onderhoud mogelijk te maken. Maar we doen uiteraard ook aan handhaving. Wanneer we overtredingen vast stellen, kunnen onze ambtenaren een proces-verbaal opmaken. Ons beleid is duidelijk: de vervuiler betaalt”, zegt Nevens.

Nieuwe brochure

Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, heeft de provincie Vlaams-Brabant de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uitgegeven. Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat de provincie van de omwonenden verwacht. Iedereen die langs een waterloop woont kan met zijn vragen over het onderhoud bij de provincie terecht.