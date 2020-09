Protesten voor gerechtigheid in Reuzegom-zaak in Leuven op vrijdag: “Geen vertrouwen meer in dat de zelfverklaarde elite gestraft zal worden voor hun daden” Joris Smets

02 september 2020

17u42 0 Leuven Vrijdag worden er in Leuven protesten georganiseerd voor gerechtigheid in de Reuzegom-zaak. In de voormiddag organiseren ‘Actief Linkse Studenten & Scholieren’ en ‘Rosa’ een protest voor de rechtbank van Leuven en ‘s avonds zal er een vreedzaam protest plaatsvinden op de Oude Markt. De politie is op de hoogte van het geplande protest en is de situatie nog aan het bekijken.

Het protest dat vrijdagvoormiddag voor de rechtbank zal plaatsvinden, wordt georganiseerd door Actief Linkse Studenten & Scholieren en Rosa, een organisatie die strijdt tegen seksisme. “Het is duidelijk dat dit geen eerlijk proces is”, zegt Arne Lepoutre van Actief Linkse Studenten & Scholieren. “Nadat we gezien hebben wat voor een voorkeursbehandeling de Reuzegommers gekregen hebben van rector Luc Sels hebben we er geen vertrouwen meer in dat de zelfverklaarde elite nu wel gestraft zal worden voor hun daden. We willen met onze actie dan ook vooral opkomen tegen de erkenning en facilitering van andere elitaire studentenclubs aan onze universiteiten die ook altijd een voorkeursbehandeling krijgen.

“Er zijn nog verschillende andere clubs actief van het genre Reuzegom”, stelt Arne Lepoutre. “Denk aan de studentenvereniging KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond) waarvoor chirurg Jeff Hoeyberghs aan de UGent een seksistische lezing gaf in december. Die lezing werd op gelach en gejuich onthaald door de aanwezigen van de studentenclub. Voor gerechtigheid in de Reuzegom-zaak zal hoe dan ook consequentie actie nodig zijn als we willen dat de Reuzegommers opdraaien voor hun daden.”

De politie van Leuven is op de hoogte van het geplande protest op de Oude Markt vrijdagavond en bekijkt de situatie.