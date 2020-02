Protest tegen nieuw gemeenschapscentrum in Heidebergstraat: “De parkeerdruk is nu al groot” Bart Mertens

10 februari 2020

18u39 2 Leuven Een groep buurtbewoners dient bezwaarschriften in tegen een nieuw gemeenschapscentrum in de Heidebergstraat in Kessel-Lo. Vzw Quarré Foundation wil nieuwe lokalen bouwen voor verenigingen maar het actiecomité maakt zich ernstige zorgen over de hoge parkeerdruk en de toename van het verkeer. “Wat dan met de Scheutsite? Al deze ontwikkelingen moeten gezamenlijk bestudeerd worden”, klinkt het.

Groen of rood licht voor gemeenschapscentrum Boven-Lo aan de Heidebergstraat in Kessel-Lo? Dat is de grote vraag want nog tot en met 11 februari loopt er een openbaar onderzoek naar de bouw van een nieuw centrum met ruimte voor verenigingen in de Heidebergstraat in Kessel-Lo. Project Boven-Lo kreeg alvast een positief stedenbouwkundig attest maar een groep buurtbewoners is van plan om bezwaarschriften in te dienen tegen het plan van vzw Quarré Foundation. Volgens het actiecomité is er helemaal geen nood aan een nieuw gemeenschapscentrum. Momenteel doen de schoolgebouwen dienst als ruimte voor verenigingen maar dat is uiteraard enkel mogelijk buiten de schooluren. Volgens vzw Quarré Foundation is er dus wel nood aan extra ruimte voor verenigingen maar daar is het actiecomité het duidelijk niet mee eens.

Indien er in de school of in de kerk een activiteit is, is het nu al onmogelijk om in de nabije omgeving nog een vrije parkeerplaats te vinden De bezorgde buurtbewoners van de Heidebergstraat

“Wat dan met de Scheutsite en de eventuele plannen voor het kasteel Heiberg? Al deze ontwikkelingen moeten gezamenlijk bestudeerd worden”, klinkt het bezorgd. “Op de site van Scheut wil de stad Leuven ook ruimte geven aan verenigingen. Dat kan je niet los zien van de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum. Ook in de kerk wil men evenementen laten plaatsvinden. Indien beiden gerealiseerd worden, zijn er op honderd meter van elkaar twee gemeenschapsruimten voor in totaal 260 personen. En ook de pastorij komt vrij op korte termijn. Vandaag de dag is er zelfs zonder ontmoetingscentrum al een zeer grote parkeerdruk. Indien er in de school of in de kerk een activiteit is, is het onmogelijk om in de nabije omgeving nog een vrije parkeerplaats te vinden. Zonder bijkomende parkeerplaatsen voor het gemeenschapscentrum zal de parkeerdruk enkel stijgen. In de ruime omgeving is evenmin vrije ruimte beschikbaar om nog bijkomende parkeerplaatsen te voorzien.”

Meer verkeer?

De bezorgde buurtbewoners stellen zich ook vragen over de veiligheid want ze vrezen meer verkeer. Vzw Quarré Foundation stelt dan weer dat het project weinig of geen invloed zal hebben op de huidige mobiliteit. De vzw wil de bezoekers immers maximaal stimuleren om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het nieuwe gemeenschapscentrum te komen.

“In praktijk is dit absoluut niet realistisch”, laat het actiecomité optekenen. “Zelfs in Antwerpen rekent men tegen 2050 slechts op een ‘modal shift’ van 50% personenvervoer, 20% openbaar vervoer en 30% stappers en trappers. Door de stijging van het aantal voertuigbewegingen zal ook de kans op ongevallen toenemen. Uit de gegevens van Telraam bleek zopas nog dat 25% van de voertuigen sneller rijdt dan de toegestane 30 km/u, ondanks de snelheidsremmers. Tot slot is er ook nog de te vrezen overlast door het praatcafé met terras. De buurt ondervindt nu al geregeld (geluids)overlast door de scoutslokalen. De hinder zal enkel maar toenemen.”