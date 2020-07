Protest tegen hogere prijzen in provinciedomeinen: “Als 13-jarige moet je nu al twaalf euro neertellen voor een plons” Bart Mertens

01 juli 2020

De verhoging van de prijzen van de provinciale domeinen en zwembaden is onaanvaardbaar. Dat zegt Groen Vlaams-Brabant. "Wie van buiten de provincie komt, heeft hogere prijzen aan zijn been. Dat zijn voor Groen twee maten en twee gewichten", zegt provincieraadslid Luka Augustijns.

De provincie heeft beslist om de toegangsprijzen van de provinciedomeinen te verhogen. Inwoners van Vlaams-Brabant ontsnappen weliswaar aan de verhoging maar mensen die uit een andere provincie komen hebben wel ‘prijs’. Groen Vlaams-Brabant verzet zich hiertegen. “In deze speciale zomer zijn er waarschijnlijk extra veel thuisblijvers”, zegt provincieraadslid Luka Augustijns. “Er werd daarom beslist de prijzen dit jaar nog niet te verhogen voor Vlaams-Brabanders maar een algemene tariefverhoging komt er wel. Wie van buiten de provincie komt, heeft hogere prijzen aan het been. Dat zijn voor Groen twee maten en twee gewichten. Dat is onaanvaardbaar. Wij verzetten ons tegen de hogere prijzen voor de domeinen en de zwembaden. Voor mensen die zich geen of weinig vakantie kunnen veroorloven, zijn de domeinen een goed alternatief. De zwembaden bieden ook de broodnodige verkoeling voor kinderen en jongeren in de steeds warmere zomers. Het kan niet dat we net zo’n kwetsbare groep mensen het nog moeilijker maken. De stijging van de tarieven voor niet Vlaams-Brabanders is ook buitenproportioneel. Als 13-jarige moet je nu al twaalf euro neertellen voor een plons. Het is asociaal om de prijzen zo op te trekken, zeker omdat de provincie weet dat afhankelijk van het domein een derde of meer van de bezoekers van buiten de provincie komt. Zo maken we de provinciale domeinen en zwembaden iets voor de ‘happy few’ en dat kan niet de bedoeling zijn.”