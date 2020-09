Project Moving Neighbours wint Moving Minds Award: “We kunnen meer met onze opleiding doen dan enkel voor de klas staan” Bart Mertens

29 september 2020

09u39 0 Leuven Het Leuvense studentenproject Moving Neighbours wint de Moving Minds Award 2020 van hogeschool UCLL. De studenten krijgen een cheque van 2.500 euro voor hun initiatief dat buren van alle leeftijden aanzet tot samen bewegen. “Ik heb ervaren dat ik meer met mijn opleiding kan doen dan enkel voor de klas staan”, zegt studente Eline Van Nerum.

UCLL reikte zopas op Campus Proximus in Heverlee voor het vierde jaar op rij de Moving Minds Award uit. Moving Neighbours -een project van 30 studenten Lerarenopleiding aan de hogeschool- ging met de award en een cheque van 2.500 euro aan de haal. Het sociale beweegproject zet Leuvense buren uit verschillende bevolkingslagen en leeftijden aan om actiever in het leven te staan. Meter van het project Lalynn Wadera (sp.a) spoorde de hele hogeschoolgemeenschap aan om voor het project te stemmen. “Dit erg knappe en innovatieve project heeft mij echt gecharmeerd. Het gaat uit van sporten in de stad en koppelt daar een buurtgevoel aan. Dat is helemaal het DNA van Leuven. Moving Neighbours hoort helemaal thuis in onze stad”, aldus de schepen van Onderwijs.

Leuvense buurthuizen

Moving Neighbours bestaat al drie jaar en werkt samen met Leuvense buurtwerkingen. Dertig tweedejaarsstudenten Lichamelijke Opvoeding en Bewegingsrecreatie (LO-BR) van UCLL’s Campus Hertogstraat in Heverlee stelden zich afgelopen academiejaar kandidaat. De meesten fungeerden als coach voor kleine groepjes bewoners, ondersteund door Leuvense buurthuizen zoals ‘t Lampeke en Casablanca. Een ander deel werkte samen met initiatieven rond migratie zoals Open School, Kom Binnen en Prego. Zij coachten 35 anderstalige vrouwen met een erg diverse achtergrond en uiteenlopende leeftijden.

“Vanaf dag één schreven de dames ijverig hun stappen op en sommigen spraken ook onderling af om samen te wandelen”, vertelt student Nele Terlaeken. “Wij zorgden voor leuke beweegoefeningen op maat, bijvoorbeeld met een bezemsteel.” Ook Eline Van Nerum is blij dat ze kon meewerken aan het project. “Ik heb gekozen voor de lerarenopleiding omdat ik zeker het onderwijs in wou en dankzij Moving Neighbours heb ik ervaren dat ik meer met mijn opleiding kan doen dan enkel voor de klas staan.”

