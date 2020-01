Project ‘Leuven Renoveert’: “Renteloze renovatielening van maximum 30.000 euro” Bart Mertens

31 januari 2020

15u45 1 Leuven Om de woonkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren, lanceren de stad Leuven en het OCMW project ‘Leuven Renoveert’. “Inwoners krijgen onder bepaalde voorwaarden een uitgestelde renteloze lening voor renovatiewerken. Innovatief aan deze financiering is dat de lening pas wordt terugbetaald op het moment dat de woning van eigenaar verandert”, zegt schepen Lies Corneillie (Groen).

“We merken dat heel wat Leuvenaars renovatiewerken willen uitvoeren maar de middelen niet hebben. Hierdoor verslechtert de kwaliteit van de woning, de energiefactuur stijgt, de waarde van de woning daalt en het wooncomfort gaat achteruit”, zegt schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen). “Met het project ‘Leuven Renoveert’ bieden we een uitgestelde renteloze lening aan maar ook sociale en technische begeleiding. Dit project is een hefboom om de woonkwaliteit bij particuliere eigenaars te verbeteren. Zo dragen we bij aan kwaliteitsvol en duurzaam wonen voor iedereen in onze stad.”

Minder=Meer

“Renoveren heeft ook een positieve impact op de energiezuinigheid van de woning”, gaat schepen van Klimaat David Dessers (Groen) verder. “Denk maar aan dubbele beglazing of een energiezuinige verwarmingsinstallatie. De ingrepen helpen ons dus ook om de CO2-uitstoot terug te dringen.” Voor ‘Leuven Renoveert’ slaan de stad en het OCMW de handen in elkaar met vzw Minder=Meer. “We brachten het voorbije jaar in kaart voor wie deze formule interessant is”, zegt Frouke Wouters van Minder=Meer. “Dat zijn vaak alleenstaanden. Met een bescheiden inkomen hebben ze te weinig marge om te investeren in hun woning. De ouderen onder hen krijgen moeilijk een lening en jonge en eenoudergezinnen hebben vaak al veel geleend.”

Dit is een proefproject dat we later op grotere schaal willen uitrollen Schepen Lies Corneillie (Groen)

Tien eigenaars

Nog dit: de uitgestelde lening betekent dat je maandelijks niets afbetaalt. Zo blijft je beschikbaar inkomen gelijk. Pas als je je woning verkoopt of verhuurt, betaal je het bedrag terug. Is er na de renovatie winst bij verkoop dan sta je een klein deel daarvan af. Voor de renteloze lening met uitgestelde terugbetaling werken de stad en het OCMW samen met de provincie Vlaams-Brabant. De provincie kende in totaal 300.000 euro toe aan het OCMW en de stad Leuven. Het project gaat nu van start met tien eigenaars die elk maximaal een lening van 30.000 euro ontvangen. “Dit is een proefproject dat we later op grotere schaal willen uitrollen”, besluit schepen Corneillie.

De stad, het OCMW en Minder=Meer organiseren drie infomomenten. Die vinden plaats op dinsdag 4 februari in gemeenschapscentrum Bosstraat in Wilsele, op woensdag 5 februari in jeugdherberg De Blauwput en op donderdag 6 februari in MPC Terbank in Heverlee, telkens om 20 uur. Geïnteresseerde renoveerders-in-spe kunnen zich aanmelden bij Minder=Meer vzw, info@minderismeer.eu of 0493 849 447.