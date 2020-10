Prof. dr. Michel Delforge (UZ Leuven) over angst om naar ziekenhuis te gaan in coronatijden: “Kan verregaande gevolgen hebben voor kankerdiagnose” Bart Mertens

12 oktober 2020

12u00 0 Leuven Sinds het coronavirus zijn intrede deed in onze samenleving wachten mensen met klachten langer om naar het ziekenhuis te gaan. Die kwalijke trend deed het aantal Sinds het coronavirus zijn intrede deed in onze samenleving wachten mensen met klachten langer om naar het ziekenhuis te gaan. Die kwalijke trend deed het aantal kankerdiagnoses in april met de helft dalen en de angst is nog niet verdwenen volgens prof. dr. Michel Delforge van UZ Leuven.

In de maand april daalde het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna de helft tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Kankerregister. De daling was het gevolg van meerdere factoren waaronder de tijdelijk stopgezette bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals-, borst- en dikkedarmkanker. Maar ook de angst om besmet te worden met het coronavirus in het ziekenhuis weerhield mensen met klachten ervan om minder snel medische hulp te zoeken.

Het is enorm belangrijk dat mensen weten dat alles in het werk gesteld wordt om kankerpatiënten dezelfde kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden prof. dr. Michel Delforge, voorzitter van het Leuvens Kankerinstituut

“De oncologische zorg is steeds op een veilige manier blijven doorlopen maar er kwamen minder mensen. En die angst en terughoudendheid bij de bevolking is er nog steeds”, zegt prof. dr. Michel Delforge, hematoloog in UZ Leuven en voorzitter van het Leuvens Kankerinstituut. “Ondanks alle maatregelen die genomen worden om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen, zijn veel patiënten en hun familie heel angstig om naar het ziekenhuis te komen. Als iemand met klachten langer wacht om medische hulp te zoeken, kan dat in het geval van een kankerdiagnose verregaande gevolgen hebben. Daarnaast kiezen sommige patiënten er bewust voor om minder vaak naar het ziekenhuis te komen waardoor ze minder nauwkeurig opgevolgd kunnen worden. Het is enorm belangrijk dat mensen weten dat alles in het werk gesteld wordt om kankerpatiënten dezelfde kwaliteitsvolle zorg te blijven bieden.” Statistisch onderzoek naar de impact van het coronavirus op het aantal kankerdiagnoses en naar de precieze gevolgen van de uitgestelde diagnoses is overigens volop aan de gang maar concrete resultaten van die studie zijn nog niet bekend gemaakt.