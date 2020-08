Prof. Dr. Jute Richter over haar job op dienst verloskunde: “Pikachu was wel een speciale naam” Zomer in het Ziekenhuis Bart Mertens

06 augustus 2020

16u49 0 Leuven Met bijna 2.000 bedden en 10.000 personeelsleden is UZ Leuven de voorbije decennia uitgegroeid tot een kleine stad in de stad. Dag na dag geeft de UZ-familie alles om de best mogelijke zorg af te leveren en die familie bestaat uit meer dan alleen dokters en verpleegkundigen. In onze reeks Zomer in het Ziekenhuis stellen we u vandaag Prof. Dr. Jute Richter voor die van verloskunde haar specialiteit heeft gemaakt.

Als kind vertelde prof. Dr. Jute Richter aan iedereen die het wou horen dat ze later kinderarts wou worden maar het draaide anders uit. Jute liet de Oostkantons achter zich en ging geneeskunde studeren in Leuven maar koos uiteindelijk toch voor een andere specialisatie. “Dat klopt”, vertelt Prof. Dr. Jute Richter. “Ik begon aan mijn opleiding geneeskunde in 2001 en in 2008 specialiseerde ik me in Gynaecologie en Verloskunde. Daarna doctoreerde ik nog en sinds 2016 ben ik in UZ Leuven aan de slag als staflid op de dienst Gynaecologie en Verloskunde en als hoofd van het bevallingskwartier. Het is juist dat ik als kind droomde van een job als kinderarts maar het is anders gelopen. In pediatrie zit veel minder het chirurgische aspect dat je wel hebt bij verloskunde. En er is bij gynaecologie en verloskunde toch ook een link met kinderen. Ik doe mijn job heel graag en ik heb nog geen seconde spijt gehad van mijn keuze”, aldus Jute Richter die zelf drie keer mama werd op haar eigen dienst.

Vertel eens, elke dag het wonder van de geboorte mogen aanschouwen…Bestaat er een mooiere job in deze wereld?

“Mijn specialisatie is verloskunde maar dat houdt wel meer in dan enkel geboortes. Echografieën, aangeboren afwijkingen opsporen, screenings uitvoeren,…en soms ook bevallingen maar die doe ik niet zo vaak zelf meer. We leiden veel mensen op en we zijn altijd aanwezig bij een bevalling voor als er iets mis zou lopen. Verloskunde is mijn niche geworden en ik vind het een uitdaging om geconfronteerd te worden met complexe problemen.”

Dit jaar staat de teller van het aantal geboortes al hoger in vergelijking met vorig jaar. Een aanwijsbare reden heb ik niet voor dat hogere aantal kindjes Prof. Dr. Jute Richter

Je kwam terecht in UZ Leuven. Was het een bewuste om in zo’n groot ziekenhuis aan de slag te gaan?

“Ik ben er een beetje ingerold in UZ Leuven. Ik heb als assistente ook in een kleiner ziekenhuis gewerkt maar nooit als staflid. Je hoort me zeker niet zeggen dat werken in een kleiner ziekenhuis minder leuk of minder uitdagend zou zijn maar het is uiteraard wel anders. In een groot ziekenhuis zoals UZ Leuven krijg je toch vaker te maken met complexere problemen. Je kan je interesseveld erg breed beleven en er zijn altijd collega’s waarmee je een bepaald medisch probleem kan bespreken. Het is leuk om in een multidisciplinair team dingen te kunnen oplossen. Bovendien werk ik ook voor de KU Leuven met lestaken en academisch onderzoek. Het is allemaal erg boeiend.”

Terug naar het wonder der geboorte. Hoeveel kindjes helpt jouw dienst jaarlijks op de wereld?

“Dat moeten er ongeveer 2.400 zijn, denk ik. UZ Leuven is één van de grotere centra in Vlaanderen. Dit jaar staat de teller al hoger in vergelijking met vorig jaar. Een aanwijsbare reden heb ik niet voor dat hogere aantal kindjes. Ik stel enkel vast dat 2020 een productief jaar is inzake het aantal geboortes.”

2020 is ook het jaar van het coronavirus. Verwacht je volgend jaar een stijging of net een daling in het aantal geboren kindjes?

“Dat is bijzonder moeilijk te voorspellen. Het hangt van veel factoren af. De koppels hadden misschien meer tijd voor elkaar maar misschien was er ook wel meer stress door het coronavirus. Sommige vrouwen hebben ook angst om zwanger te worden nu Covid-19 duidelijk nog niet is verdwenen. Je hebt ook nog de factor van economische onzekerheid want een kind kost uiteraard geld. Gaan er meer kindjes geboren worden in 2021? Ik durf het niet te zeggen. Het is echt koffiedik kijken.”

Je hebt al veel kindjes geboren zien worden. Wat was de meest speciale naam die je ooit hebt gehoord?

“Daar moet ik niet lang over nadenken: Pikachu. Je kent het wel, dat figuurtje uit Pokémon. Een speciale naam die ik niet snel zal vergeten. We zien hier wel de trends passeren uiteraard. Tien jaar geleden kozen veel ouders bijvoorbeeld voor een Engelse naam. Dat is er nu helemaal uit en ik stel vast dat de namen van vroeger nu weer helemaal in zijn bij de ouders. Ik dank dan Marcel en Odil en dat soort namen. De mensen keren terug naar het klassieke maar binnen enkele jaren kan dat weer helemaal anders zijn. Ja, de namen van de kindjes, het blijft toch altijd iets bijzonder en het maakt de job vaak nog net iets leuker dan ze al is.”