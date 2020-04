Proefbrouwerij AB InBev schenkt ethanol aan apothekers voor de productie van handgel en ontsmettingsmiddel EDLL

14 april 2020

18u44 8 Leuven De proefbrouwerij van AB InBev in Leuven gaat op weekbasis ongeveer 500 liter ethanol produceren. De ethanol is - hoe kan het ook anders - afkomstig uit de restalcohol van alcoholvrije bieren. AB InBev doneert de ethanol vervolgens aan de apothekers in Vlaams-Brabant, zodat zij er handgel en ontsmettingsmiddel van kunnen maken voor de zorgsector.

“We hebben alles in het werk gesteld om onze destillatiekolom zo snel als mogelijk op te starten. Dit is ons gelukt in minder dan vier dagen. We zijn dan ook zeer tevreden dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen en onze lokale gemeenschap kunnen ondersteunen”, vertelt Vanessa Valles, manager van de Leuvense proefbrouwerij. Sinds de coronacrisis is het niet makkelijk om aan ethanol te geraken, maar de nood is duidelijk hoog. “In minder dan een uur ging onze volledige stock voor deze week al de deur uit”, zegt Vanessa. Apothekers uit Vlaams-Brabant mogen nu elke week een voorraad ethanol gratis komen ophalen.

Dat de nood hoog is, bevestigt ook Nathalie Engelborghs van het Brabants Apothekers Forum: “We krijgen vaak vragen binnen omtrent de beschikbaarheid van ethanol, wat enorm schaars is tegenwoordig. Onze apothekers zijn enorm dankbaar dat AB InBev dit soort solidaire projecten op poten zet”.

AB InBev kondigde eerder al een steunpakket aan voor de zorgverstrekkers in ons land. Goed voor 12.000 flesjes handgel en 18.000 liter ontsmettingsmiddel, beide eveneens afkomstig van de restalcohol van de alcoholvrije bieren.