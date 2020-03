Productie AB InBev gaat gewoon door EDLL

17 maart 2020

15u02 0 Leuven Bij de Leuvense bierbrouwer AB InBev loopt de productie gewoon verder. Zoveel mogelijk mensen werken dan wel thuis, maar voor de brouwers in Leuven verandert er weinig. Het bier moet blijven stromen.

De meeste bedrijven verplichten hun werknemers om voorlopig van thuis uit te werken. Maar in een mastodontbedrijf zoals AB InBev gelden die maatregelen niet voor alle personeelsleden. De productie in de brouwerij gaat gewoon verder. “De leveringen komen nog altijd binnen, citernes moeten nog geladen worden. Alles verloopt zoals gewoonlijk”, reageert een medewerker.

AB InBev doet er alles aan om de brouwerij in Leuven open te houden. “De capaciteit in onze brouwerij in Leuven is op dit moment nog dezelfde omwille van de bevoorrading van de supermarkten, het aanvullen van onze stock en de export naar het buitenland”, reageert AB InBev.

Voorzorgsmaatregelen in de brouwerij

“Ik merk dat er minder mensen van het management aanwezig zijn. Zij stellen zich ‘veilig’ thuis, terwijl wij wel in een controlezaal moeten zitten zonder verluchting en met airco”, aldus een andere werknemer.

Volgens AB InBev worden de medewerkers wel optimaal beschermd. “En dat volgens verschillende maatregelen zoals aanpassing van de bezettingsgraden van onze refters, vraag aan de medewerkers om geen handen meer te geven, nadruk op verhoogde handhygiëne, desinfecteren, permanent openzetten van de meest gebruikte deuren, sterk verhoogde reinigingsfrequentie en ter beschikking stellen van thermometers”, besluit de biergigant.