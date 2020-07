Proces-verbaal voor opzettelijke brandstichting in Celestijnenlaan JSL

28 juli 2020

14u08 4

In de nacht van maandag op dinsdag werd oud papier en karton in brand gestoken op de Celestijnenlaan in Heverlee. Brandweer en politie kwamen dadelijk ter plaatse maar het vuur was gelukkig al snel uitgedoofd. Het vuur heeft zich niet kunnen verspreiden en enkel een haag liep schade op. De Leuvense politie stelde proces-verbaal op voor opzettelijke brandstichting.