Proces treinramp uitgesteld naar september KAR

26 maart 2020

16u46 1 Leuven De behandeling van het dodelijke treinongeval in Leuven in februari 2017 zou normaal nu vrijdag plaatsvinden in de politierechtbank. Door de maatregelen rond het coronavirus werd het uitgesteld naar 11 september 2020.

De trein ontspoorde op 18 februari 2017 rond 13.15 uur net na het vertrek uit het station van Leuven. De eerste wagon kwam vijfhonderd meter verder in de berm terecht. Daaronder kwam een 21-jarige man uit Grez-Doiceau in Waals-Brabant om het leven. In de andere treinstellen vielen 27 gewonden.

De machinist en de NMBS werden gedagvaard. De 32-jarige treinbestuurder Tom C. uit Wichelen reed aan te hoge snelheid. Hij reed 90 kilometer per uur, waar maar 40 toegelaten was. De man wordt beschuldigd van drie feiten: onopzettelijke doding, onopzettelijke slagen en verwondingen en het onopzettelijk veroorzaken van een treinongeval. De NMBS werd als werkgever mee gedagvaard als burgerlijke verantwoordelijke voor de werknemer. Zeventien personen en instellingen hebben zich burgerlijke partij gesteld.