Primeur voor UZ Leuven: eerste Vlaamse patiënt met stembandproblemen met nieuwe techniek geopereerd Bart Mertens

07 oktober 2019

10u30 2 Leuven UZ Leuven heeft alweer een primeur beet. Zopas werd de eerste Vlaamse patiënt geopereerd met een nieuwe techniek om niet-werkende stembanden te herstellen. “Het effect van de ingreep is na vier tot zes maanden merkbaar”, zegt dokter Jeroen Meulemans.

Door een beschadiging van een stembandzenuw kan één van beide stembanden tot stilstand komen waardoor de stembanden niet goed meer op elkaar aansluiten. Patiënten krijgen daardoor last krijgen van extreme heesheid en slik- of ademhalingsproblemen. Een nieuwe operatietechniek zorgt ervoor dat de stemband opnieuw zenuwimpulsen krijgt. “De beschadigde stembandzenuw wordt vastgemaakt aan een andere nog werkende zenuw in de hals”, zegt dokter Jeroen Meulemans die de operatie zopas bij de eerste Vlaamse patiënt uitvoerde in UZ Leuven. “De zenuwen worden doorgeknipt en onder een microscoop aan elkaar gehecht met flinterdunne draadjes. De stemband komt daardoor niet opnieuw in beweging maar krijgt wel opnieuw zenuwimpulsen. Daardoor wordt de stembandspier opnieuw sterker en beweegt ze weer naar de andere stemband toe.”

De beschadigde stembandzenuw wordt vastgemaakt aan een andere nog werkende zenuw in de hals Dokter Jeroen Meulemans

Tot op heden werd de aandoening behandeld met een injectie die de stilstaande stemband dikker maakt waardoor de stembanden weer beter sluiten. “Maar het effect daarvan is tijdelijk en het is een dure behandeling”, legt dokter Meulemans uit. “Een andere optie is de plaatsing van een siliconen blokje in het strottenhoofd dat de stilstaande stemband meer naar het midden duwt. Ook bij die behandeling is het effect vaak tijdelijk omdat de stilstaande stemband na verloop van tijd dunner wordt en er dus een groter blokje nodig is op termijn. Er is ook een risico op infectie of afstoting omdat er een vreemd voorwerp in het lichaam wordt gebracht.”

Kinderen

De nieuwe techniek heeft als voordeel dat het resultaat permanent is en dat er minder risico op infectie of afstoting is omdat er geen lichaamsvreemd voorwerp gebruikt wordt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de operatie een slaagkans van maar liefst 98 procent heeft. Dokter Jeroen Meulemans: “Het effect van de ingreep is na vier tot zes maanden merkbaar. Om die periode te overbruggen, krijgt de patiënt gelijktijdig ook een stembandverdikkende injectie. Zo is er onmiddellijk een positief resultaat.” Nog dit: om in aanmerking te komen voor de ingreep moet je jonger zijn dan zeventig jaar. De klachten moeten ook al minstens negen maanden aanwezig zijn uit te sluiten dat de stemband zich nog spontaan zou herstellen. Een belangrijke doelgroep zijn overigens kinderen omdat zij niet op één van de klassieke manieren behandeld kunnen worden.