Primeur voor Leuven: anoniem solliciteren bij jonge bedrijven tijdens jobbeurs Bart Mertens

09 oktober 2020

11u00 2 Leuven Startups.be en Scale-Ups.eu organiseeren op 28 oktober een virtuele jobbeurs om talent te vinden voor startups en scale-ups. Een beproefd concept maar deze editie is uniek omdat je voor het eerst anoniem kan solliciteren op de Leuvense Startup Fair. “Als Europese Hoofstad van Innovatie is Leuven een perfecte locatie”, vertelt general manager Charlotte Gréant.

Voor deze virtuele jobbeurs doen Startups.be en Scale- Ups.eu beroep op de webapplicatie van Conversation Starter, een startup uit het Antwerpse. De werking is simpel: startups en scale-ups stellen in een gepersonaliseerde omgeving hun bedrijf voor en plaatsen hun vacatures. Talent maakt dan weer een gratis anoniem profiel aan waarin ze aangeven wat hun kwaliteiten zijn en welke job ze zoeken. Bij een ‘match’ wordt er een verzoek verstuurd om elkaar te ontmoeten op de dag van de jobbeurs. Pas nadat de meeting is geregeld, krijgt de potentiële werkgever de persoonsgegevens te zien. De ontmoetingen vinden plaats door middel van 12 minuten durende video calls op het platform. Op drie uur tijd kan je zo in contact komen met 15 potentiële werknemers of werkgevers vanuit je thuiskantoor of studentenkamer.

Hoofdstad van Innovatie

“Startups en scale-ups zijn in staat om snel te schakelen en zich aan te passen aan nieuwe situaties. Dit gaat vaak ook gepaard met extra werkgelegenheid. Deze zoektocht is echter niet evident en tijdrovend. Met de Startup Fairs proberen we dit op een efficiënte manier aan te pakken. Jong talent laten kennismaken met onze groeiende community is uiteraard een pluspunt. Voor Leuven is deze jobbeurs een primeur. De Europese Hoofdstad van Innovatie is een perfecte locatie. De startup-community is in volle groei dankzij organisaties zoals Leuven MindGate en Voka-Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Uiteraard is ook de aanwezigheid van de hogescholen en de universiteit van groot belang voor startups en scale-ups”, zegt Charlotte Gréant, general manager bij Startups.be en Scale-Ups.eu.

Nog dit: er is momenteel een grote vraag naar digitale marketing en communicatieprofielen. Uiteraard geen onverwachte trend gezien veel professionele activiteiten door het coronavirus nu vaan naar een online omgeving verhuizen. Ook software engineers zijn nog steeds gegeerd. Specifiek voor de regio Leuven zijn bedrijven ook vaak op zoek naar profielen in sales en business development. Meer info: StartupFair.be