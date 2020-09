Primeur voor Autovrije Zondag in Leuven: “Tussen Tervuursevest en Artoisplein zal dit jaar ook geen auto te bespeuren zijn” Bart Mertens

17 september 2020

17u00 0 Leuven Op zondag 27 september 2020 organiseert de stad Leuven in samenwerking met Mobiel 21 vzw voor de twaalfde keer Autovrije Zondag. Omwille van de coronamaatregelen wordt het een bijzondere editie. “Dit jaar worden de activiteiten voldoende verspreid omwille van corona. De focus ligt daarom op beweging. De organisatoren moedigen iedereen aan om de activiteiten al wandelend of fietsend te ontdekken”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).



Autovrije Zondag is een jarenlange traditie in Leuven met één duidelijke boodschap: Leuvenaars kunnen naar hartenlust straten en pleinen innemen zonder rekening te moeten houden met het gemotoriseerde verkeer. Ook dit jaar staan er weer tal van activiteiten op het programma, van dans tot leuke marktjes. Hoewel er soms kritiek weerklinkt omdat het door de jaren heen een evenement is geworden waar de boodschap al eens op de achtergrond verdwijnt, blijft schepen David Dessers overtuigd van het nut.

“Autovrije Zondag is een ideale manier voor bewoners en bezoekers om de stad op een andere manier te beleven”, zegt de Leuvense schepen van Mobiliteit, Klimaat en Duurzaamheid. “De invloed van Autovrije Zondag mag je niet onderschatten. Het is dankzij dagen zoals deze dat mensen de voordelen van een autovrije stad leren kennen. Bewoners kunnen de straat opnieuw beleven.”

Kessel-Lo

Autovrije Zondag is inderdaad de ideale dag om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer naar Leuven te komen. Het gebied binnen de ring is autovrij tussen 10 en 18 uur. Ook een groot deel van de binnenring is autovrij. “Een primeur op deze Autovrije Zondag is dat het zuidelijke deel van de binnenring -de Vesten- wordt opengesteld voor fietsers, wandelaars en bewoners. Vanaf de Tervuursevest tot het Artoisplein zal op de binnenring geen auto te bespeuren zijn”, aldus organisator Mobiel 21.

Uiteraard houdt de organisatie wel rekening met de coronamaatregelen en daardoor worden de activiteiten voldoende verspreid over de stad. Zo wijken de stad Leuven en Mobiel 21 voor het eerst uit naar Kessel-Lo. Op en rond het Blauwputplein leert Velt je bijvoorbeeld ecologisch tuinieren en kan je proeven van een gloednieuw bier van de Mannen van 1980 & 81. Hal 5 viert dan weer zijn derde verjaardag met kinderanimatie en ook de Fietsschool van Leuven is open.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle activiteiten. Ook de andere coronamaatregelen blijven van kracht Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen)

“Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle activiteiten. Ook de andere coronamaatregelen blijven van kracht”, klinkt het bij schepen Dessers. “Deze coronaveilige editie grijpt terug naar de essentie van de Autovrije Zondag. Ruim veertig activiteiten van lokale verenigingen en buurtbewoners vinden plaats in de stad. We moedigen iedereen aan om de fiets- en wandelroutes te volgen om zo de verschillende activiteiten te ontdekken. Er staan ook nieuwigheden op het programma. Zo organiseert MAAKbar een repair café, Let Us Change vzw Afrikaanse doet straatspelen en Museum M organiseert een Slow Art rondleiding. Ook de mobiliteitsdienst van de stad Leuven pakt nog uit met een primeur: tijdens de Autovrije Zondag worden de eerste Mobipunten officieel geopend voor gebruik. Je kan er vlot van het ene op het andere vervoersmiddel overschakelen en onder meer deelauto’s en deelfietsen gebruiken.” Het volledige programma vind je op https://www.leuven.be/autovrij.