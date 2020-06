Primeur: UZ Leuven implanteert als eerste centrum in Europa nieuw type draadloze minipacemaker Bart Mertens

15 juni 2020

15u16 1 Leuven In UZ Leuven werd recentelijk een nieuw type draadloze minipacemaker voor de eerste keer in Europa geplaatst bij een patiënt. Met de nieuwe generatie minipacemakers komen meer dan twee keer zoveel patiënten in aanmerking in vergelijking met de eerste generatie.

De Micra pacemaker is een draadloze minipacemaker die sinds 2015 in UZ Leuven wordt gebruikt. De operatie is bij zo’n kleine pacemaker veel minder ingrijpend dan bij een gewone pacemaker. De minipacemaker is voor de patiënt onzichtbaar en bij de eerste generatie van het toestel stelden onderzoekers vast dat het aantal complicaties met 63 procent kon afnemen. Tot nu toe kon de minipacemaker bij slechts 16 procent van de patiënten gebruikt worden maar daar is nu verandering in gekomen. “De eerste generatie van het toestel meet slechts in één kamer van het hart de hartactiviteit. Patiënten bij wie het nodig is ook in de voorkamer de hartactiviteit te meten, kwamen daardoor niet in aanmerking. Met dit nieuwe type pacemaker kunnen we ook patiënten met een volledige onderbreking van de hartactiviteit tussen voorkamer en kamer behandelen. Met de nieuwe generatie van de Micra pacemaker zou tot 40 procent van de patiënten in aanmerking komen”, zegt dr. Christophe Garweg, cardioloog in UZ Leuven.

Top vijf

De nieuwe pacemaker werd intussen bij twee patiënten geplaatst. Beide operaties verliepen vlot en de patiënten stellen het goed. Wereldwijd werden tot nu toe 35.000 Micra-systemen geïmplanteerd. UZ Leuven begon in 2015 als eerste Belgische ziekenhuis met de plaatsing van de minipacemaker. Intussen is UZ Leuven in België het ziekenhuis met de grootste ervaring met Micra’s en in Europa behoort het tot de top vijf. De technologie is in België nog niet terugbetaald maar voorlopig financiert UZ Leuven met eigen middelen het toestel voor de patiënt.