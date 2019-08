Prijs van een kot blijft stabiel: tussen 328 en 426 euro Bart Mertens

15u00 0 Leuven Goed nieuws voor de Leuvense studenten want voor het derde jaar op rij blijven de prijzen van een studentenkot stabiel. De maandelijkse huurprijs varieert tussen 328 en 426 euro, naargelang de duur van het contract.

Leuven is en blijft een populaire studentenstad. In oktober keren zo’n 40.000 studenten terug naar Leuven en een groot deel daarvan verblijft in een studentenkamer. Tot voor enkele jaren was de jacht op een studentenkamer nog een uitdaging door het tekort maar dat is ondertussen weggewerkt met positieve gevolgen voor de huurprijzen. Ondertussen is de maandelijkse huurprijs al drie jaar op rij stabiel. Vandaag de dag betaal je gemiddeld tussen 328 en 426 euro per maand, afhankelijk of je huurt voor tien of twaalf maanden. Volgens de Huisvestingsdienst van de KU Leuven zijn er momenteel nog voldoende kamers vrij maar het voorlopige overschot is dit jaar minder groot dan vorig jaar. Toen waren er in augustus nog meer dan duizend kamers beschikbaar terwijl dat aantal dit jaar is gezakt tot zo’n 600 vrije studentenkamers. Mogelijk ligt de populariteit van de Leuvense universiteit bij buitenlandse studenten aan de basis van die evolutie.