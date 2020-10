Pot met olie vat vuur in restaurant JSL

08 oktober 2020

Woensdagmiddag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een brandalarm in restaurant Belchicken op het Rector de Somerplein in Leuven. Toen de brandweer en politie ter plaatse kwamen bleek dat er een pot met olie op het fornuis vuur gevat had. De uitbater had het vuur zelf meteen kunnen blussen. De brandweer controleerde of alles volledig geblust was en daarna vertrokken de hulpdiensten weer.