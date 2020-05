Pot met olie op fornuis veroorzaakt brand in studentenresidentie Brusselsestraat Joris Smets

14 mei 2020

22u14 16

In studentenresidentie Camilo Torres in de Brusselsestraat is deze avond brand ontstaan. De brandweer kreeg de oproep om iets voor half 10. De brand ontstond door een pot met olie op het fornuis dat vuur vatte. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur kort daarna onder controle. Er raakte niemand gewond, noch werd er iemand naar het ziekenhuis overgebracht wegens rookintoxicatie. Het is momenteel onbekend hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt.



