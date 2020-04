Postbodes verrassen zorgpersoneel Gasthuisberg met een colonne postvoertuigen en groot applaus Esther De Leebeeck

17 april 2020

12u41 0 Leuven De postbodes uit Leuven hebben vanmorgen een hartverwarmende actie gehouden aan Gasthuisberg. Met zo’n twintig postvoertuigen reden ze in colonne naar het ziekenhuis om er nadien een steunbetuiging te brengen aan het zorgpersoneel.

Vanuit de Philipssite in Leuven vertrokken vanmorgen zo'n twintig postvoertuigen van Bpost onder politiebegeleiding richting Gasthuisberg. Aan de hoofdingang hebben de postbodes elk apart en elk voor hun eigen voertuig enkele minuten geapplaudisseerd. Op deze manier willen ook zij het zorgpersoneel een hart onder de riem steken en hun bedanken voor het harde werk tijdens deze moeilijke periode. “Het initiatief ging uit van een postbode van het distributiecentrum in Leuven”, zegt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster van Bpost. “Onze postbodes worden in de coronacrisis vaak in de bloemetjes gezet, maar wilden iets terug te doen.”

Bekijk hieronder de fotoreportage.