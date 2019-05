Portefeuille gestolen uit bestelwagen ADPW

28 mei 2019

14u30 0

Dieven hebben maandag een portefeuille gestolen uit een bestelwagen van enkele arbeiders. De bestelwagen stond geparkeerd op de Brusselsesteenweg recht tegenover de woning waar de werkmannen aan het werk waren. Omdat ze regelmatig materiaal uit het voertuig moesten halen, werd dit niet afgesloten. Een tijdje later stelde de eigenaar van de portefeuille vast dat deze was verdwenen uit de frigobox waarin hij was opgeborgen.