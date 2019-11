Populairste film ooit bij Cinema Zed vanaf 26 november op DVD: “Meer dan 6.000 tickets vlogen de deur uit!” Bart Mertens

18 november 2019

12u00 0 Leuven De historische documentaire ‘De slag om Leuven’ heeft meer dan 6.000 bezoekers naar Cinema Zed gelokt. Een absoluut record en dat vraagt om een lancering op DVD. “De film is de best bezochte ooit in de 18-jarige geschiedenis van Cinema Zed. Nu komt er ook een DVD en die is vanaf 26 november te koop”, klinkt het bij Cinema Zed.

Op 10 mei 1940 viel Duitsland België binnen. Een week later, op 17 mei 1940, nam het Duitse leger na hevige gevechten Leuven in. Het was het begin van een periode van ruim vier jaar bezetting van de stad. In de lente van 1944 leek de verlossing nabij maar de prijs die de burgerbevolking betaalde, was bijzonder zwaar. Tot zover de korte versie van WOII in Leuven. Wie zich wou verdiepen in de uitgebreide versie ging wellicht al kijken naar de documentaire ‘De Slag om Leuven’ van vzw Fonk in Cinema Zed. Die historische film ging in première op 4 september –exact 75 jaar na de bevrijding van Leuven- en lokte meer dan 6.000 bezoekers naar de filmzaal. “De voorbije maanden was de Leuvense historische documentaire te zien in Cinema ZED waar de film snel uitgroeide tot de best bezochte film aller tijden in de 18-jarige geschiedenis van Cinema ZED. Meer dan 6.000 tickets vlogen de deur uit. Er kwamen zelfs extra vertoningen in oktober. Vanaf 26 november is ook de DVD van de film te koop”, klinkt het meer dan tevreden bij Cinema Zed.

Tiensepoort

Dat ‘De Slag om Leuven’ een echt tijdsdocument is dat elke Leuvenaar gezien moet hebben, is ondertussen wel duidelijk. De film bevat uniek beeldmateriaal waarvoor de makers in het Leuvense Stadsarchief doken maar ook in nationale en internationale filmarchieven. Het verhaal begint met de Duitse duikbommenwerpers die de Tiensepoort onder vuur nemen en eindigt met de bevrijding op 4 september. Tussenin krijg je een blik op vier jaar bezetting en een heel actief Leuvens verzet. ‘De Slag om Leuven’ was al de vijfde in een reeks films, geproduceerd door Fonk vzw, die belangrijke hoofdstukken in de geschiedenis van Leuven belichten. Vertelstem van dienst is deze keer uitgeweken Leuvenaar Daan Stuyven. Meer info: www.cinemazed.be en www.daltonshop.be