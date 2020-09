Populaire wijnbeurs Winefair definitief uitgesteld naar 2021: “Met veel pijn in het hart” Bart Mertens

15 september 2020

10u30 1 Leuven De bekende Leuvense wijnbeurs Winefair wordt van de kalender geschrapt voor dit jaar. “Heel spijtig, maar we hadden geen keuze door de coronamaatregelen”, zegt organisator Stefan Frissen.

Winefair wordt definitief uitgesteld naar 2021. Dat maakte organisator Stefan Frissen bekend, naar eigen zeggen met veel pijn in het hart. Frissen moest eerder ook al andere beurzen onder zijn hoede uitstellen door de uitbraak van het coronavirus. Dat nu ook één van de grootste wijnbeurzen van onze provincie eraan moet geloven is opnieuw een domper op de feestvreugde.

“Ook Winefair delft het corona-onderspit”, klinkt het teleurgesteld bij Frissen. “Met Hal 5 hadden we een toplocatie beet en dat bleek ook uit de hoge opkomst vorig jaar. Helaas moeten we door de coronamaatregelen Winefair dit jaar van de kalender schrappen en uitkijken naar de editie van volgend jaar. We namen deze beslissing met veel pijn in het hart maar we hadden geen andere keuze. Het is momenteel onmogelijk om een dergelijk groot event met vele duizenden bezoekers ‘coronaproof’ te organiseren. We moeten daar realistisch in zijn en Winefair organiseren met een beperkt aantal bezoekers is geen optie. Onder de huidige omstandigheden en met de geldende maatregelen is het simpelweg onmogelijk om een sfeervol event als Winefair te organiseren zoals het hoort. Sinds het begin van de corona-epidemie hebben wij er als organisator steeds voor gekozen om de toekomst positief tegemoet te zien. Niet getreurd want 2021 zijn we terug. Sfeervoller en sterker als ooit tevoren.”