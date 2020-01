Pop-upwinkel Dresscodes sluit na vijf maanden definitief de deuren: “Door de bushalte voor de deur was de locatie niet ideaal” EDLL

08 januari 2020

16u04 0 Leuven De pop-upwinkel van de Tremelose kledingwinkel Dresscodes sluit na vijf maanden definitief de deuren. “Door de bushalte voor de deur was de locatie niet ideaal”, klinkt het.

De kledingwinkel Dresscodes is sinds 2015 een gevestigde waarde in Tremelo. Bij Dresscodes vind je mannenkledij van gekende merken als Jack&Jones en Only & Sons. De vrouwen kunnen dan weer schoenen, handtassen en kledij shoppen uit Parijs en Italië.

Op 31 augustus vorig jaar besliste de Tremelose kledingwinkel om tijdelijk een tweede winkel te openen in Leuven. Die pop-upwinkel kwam er in het voormalig pand van Street One, in het midden van de Bondgenotenlaan. Maar hun tweede winkel kon niet op het gehoopte succes rekenen. Na vijf maanden werd er beslist om de pop-up definitief te sluiten op 25 januari. “Het was om eens te proberen, maar de locatie bleek niet ideaal omwille van de bushalte voor de deur. Heel wat mensen stonden vlak voor de etalage op hun bus te wachten en vaak zelfs in de inkom van de winkel. Op die manier was het niet altijd zichtbaar dat onze winkel er was”, zegt uitbaatster Shari.

Dresscodes in Leuven is momenteel enkel nog open op maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag. De kledingwinkel houdt nog tot 25 januari een totale uitverkoop. “Nadien verwijzen we de Leuvense klanten graag door naar onze vaste winkel in Tremelo”, aldus Shari. Wat er na 25 januari met het pand op de Bondgenotenlaan zal gebeuren, is voorlopig nog onduidelijk.