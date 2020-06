Pop-up van de Libertad heropent niet meer: “Maar we gaan op tournee!” Bart Mertens

08 juni 2020

18u00 0 Leuven De horecasector herademt na 86 dagen sluiting maar niet elke horecazaak opende vandaag de deuren. Bruine kroeg Den Delper kondigde eerder al aan dat het financieel niet haalbaar is onder de huidige voorwaarden en nu laat ook café De Libertad weten dat de pop-up op het Hogeschoolplein niet zal heropenen.

“We zijn heel blij dat de cafés en restaurants morgen terug mogen openen maar met spijt in ons hart hebben we met onze volledige crew beslist om de pop-up van De Libertad op het Hogeschoolplein niet meer te heropenen”, vertellen uitbaters Rikky en Eleni Evers. “Het was een heel mooie periode op een iconische plek die omwille van het coronavirus spijtig genoeg veel te kort was. Daarenboven is een kelderbar geen evidente locatie tijdens de zomermaanden maar vooral het manifest gebrek aan mogelijkheden om een terras uit te baten op het Hogeschoolplein gaf de doorslag.”

Een kroeg zoals De Libertad is sowieso geen ‘coronaproof’ verhaal. De heropening op onze vertrouwde locatie in de Muntstraat is ten laatste gepland in september Rikky en Eleni Evers

Ondertussen gaan de verbouwingen aan de echte Libertad in de Muntstraat verder maar van een nakende opening is nog geen sprake. “Een kroeg zoals de Libertad -waar veel zich afspeelt aan de toog- is sowieso geen ‘coronaproof’ verhaal. De heropening op onze vertrouwde locatie in de Muntstraat is ten laatste gepland in september. Maar we missen onze klanten en daarom gaan we op tournee. ‘Libertad op verplaatsing’ wordt een wekelijkse afspraak bij een aantal geweldige collega-cafés waar we met ons allen een avondje uit reserveren. De spits wordt afgebeten door Café Carlisse aan de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein nu donderdag 11 juni vanaf 19 uur. Reserveren kan via de facebookpagina van Café Carlisse of via telefoon 0484/900.400 met vermelding ‘Libertad’. Via de facebookpagina van de Libertad brengen we iedereen op de hoogte van waar we wekelijks afspreken. We hopen onze vaste stamgasten tijdens één van die avonden nog eens te ontmoeten en wensen iedereen een fantastische zomer. Hopelijk keert de Libertad snel weer terug in het Leuvense horecalandschap”, besluiten Rikky en Eleni Evers.