Pop-up springkastelenfestival in Brabanthal Bart Mertens

20 februari 2020

13u11 6 Leuven Leuven krijgt van 25 tot 29 februari bezoek van het pop-up springkastelenfestival. “Kinderen kunnen zich uitleven op 35 springkastelen in de Brabanthal maar ook volwassenen zijn welkom”, zeggen Pieter-Jan Claes en Delsard.

De Brabanthal in Leuven is binnenkort het toneel voor een bijzonder leuk event: het pop-up springkastelenfestival. “Wij zetten de Brabanthal vol met springkastelen voor kinderen tussen 2 en 12 jaar en voor volwassenen. Van 25 tot 29 februari ’s avonds blijven we open tot middernacht voor volwassenen. Er zullen meer dan 35 springkastelen en life action games aanwezig zijn. Wij werken voor onze organisatie vaak samen met steden en gemeenten om de kids een fantastisch speelmoment te bezorgen aan een erg schappelijke prijs. Jungle Jump organiseert dit soort springkasteeldorpen in heel Vlaanderen. Wij zijn in totaal reeds al te gast geweest in meer dan 30 steden en gemeenten.”

Een toegangsticket kost 6 euro in voorverkoop en is gratis voor de ouders of begeleiders. Aan de kassa is de prijs 7 euro per kind.

Meer info: info@junglejumpdays.be