Pop-up PUP komt eraan dit weekend: “De millennials houden van planten” Bart Mertens

29 september 2020

08u00 0 Leuven Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt de pop-up PUP plaats in Hal 5 in Kessel-Lo. “Groene kamerplanten zijn de kern van het verhaal, al kunnen ze ook grijs, roze of geel zijn. Het aanbod is zeer uitgebreid en komt vers van de kwekers. Alle plantenliefhebbers in Leuven kunnen hun hart ophalen volgend weekend”, zegt Roxanne Naessens.

Plezante en Uitzonderlijke Planten…Kortweg PUP. Dat rondreizend pop-up concept doet verschillende steden aan en passeerde eerder al in Gent, Kortrijk, Ronse en Brussel. Leuven staat het komend weekend op de agenda en wel in Hal 5 in Kessel-Lo. “De plantjes staan geordend per juiste standplaats en zijn voorzien met een uitleg over de juiste verzorging. Bovendien staat het team van PUP klaar met raad en daad over de kamerplanten. Ook wie prangende vragen heeft over zijn groene kamerplant, kan zijn oor te luisteren leggen tijdens verschillende workshops tijdens de pop-up of bij één van de medewerkers van PUP. De workshops worden verzorgd door Planttrekker, de bekende plantinfluencer van Vlaanderen”, zegt Roxanne Naessens van PUP die nog meegeeft dat de millennials gek zijn op planten. En het gaat daarbij niet alleen om één enkele sanseveria of cactus op de vensterbank. “Neen, de millennials houden van een volle groene kamer”, klinkt het. “De millennial houdt van groen in huis. Planten in huis zorgen voor gezelligheid en meer leven. Wie zich laat omringen door de natuur, kan gemakkelijker ontstressen. Vandaag is de nood ook hoog aan een rustige plek. En daar zorgen plantjes voor. Daarnaast zuiveren planten ook de lucht en helpen ze de vochtigheidsgraad op peil te houden. Nog dit: de locatie van de pop-up laat een maximale capaciteit toe van 50 personen en dat aantal zal strikt opgevolgd worden. Een mondmasker is uiteraard verplicht. Meer informatie: www.pupplants.store

