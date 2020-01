Pop-up IKEA Leuven heeft de deuren gesloten: “Met open armen ontvangen we de klanten graag terug in Zaventem” Bart Mertens

05 januari 2020

13u22 0 Leuven De pop-upstore van IKEA in de Bondgenotenlaan in Leuven heeft de deuren gesloten. IKEA verwijst de klanten met een warme boodschap naar de winkel in Zaventem. “We willen de klanten ontzettend bedanken voor het vertrouwen, de complimenten en de warme woorden. We verwelkomen iedereen met open armen graag terug in de winkel in Zaventem”, klinkt het. Het was nooit de bedoeling van IKEA om definitief te blijven in Leuven, al stond de deur wel op een kier bij de opening op 9 september.

Maandag 9 september was een bijzondere dag voor de Leuvense middenstand. Die dag opende IKEA in Leuven een pop-up in het voormalige pand van Mexx op de Bondgenotenlaan en daar keken veel mensen naar uit. Opvallend gegeven: de pop-up legde de focus volledig op het thema slaap met ‘work-life-sleep balance’ als rode draad. Of ook: van hoofdkussens tot lampen en decoratie voor studentenkamers maar ook leerzame en boeiende workshops. Hoewel de pop-up op de nodige aandacht kon rekenen bij het grote publiek is de store ondertussen gesloten. Het was sowieso de bedoeling om de pop-upstore open te houden tot na de feestdagen maar Jolanda Wetzelaer, interieurspecialiste van IKEA België, liet bij de opening wel optekenen dat het proefproject bij groot succes mogelijk werd verlengd. Dat blijkt dus niet het geval want het team van de Leuvense store neemt nu met een warme boodschap afscheid van de Leuvense klanten.

We konden genieten van een fantastisch en warm klantencontact Het team van de Leuvense pop-up van IKEA

“Lieve klanten, we willen jullie ontzettend bedanken voor jullie vertrouwen, jullie lieve woorden, bedankjes en jullie lieve complimenten”, staat er in mooie gouden letters geschreven op het winkelraam. “Dankzij jullie konden we genieten van een fantastisch en warm klantencontact. Met open armen ontvangen we jullie graag terug in de winkel in Zaventem. We wensen iedereen een zeer gelukkig 2020.”

Evaluatie

In de IKEA-winkel in Leuven werkten acht mensen die voordien in IKEA Zaventem werkten en opnieuw terugkeren naar hun vorige thuisbasis. IKEA wou de werknemers naar eigen zeggen de kans geven om eens van iets anders te proeven. De pop-upstore van IKEA in Leuven was overigens niet de enige van het Zweedse bedrijf. Wereldwijd opende IKEA een tiental pop-ups met verschillende concepten om te bekijken wat werkt en wat minder goed werkt. Het is de bedoeling om al die pop-ups uiteindelijk te evalueren en ook voor de Leuvense store zal er nog een evaluatie volgen. Eerder opende IKEA ook al pop-ups in Brussel, Hasselt en Bergen in ons land. Daar kon je evenwel geen producten aankopen. In Leuven was dat wel het geval want de Zweedse keten had liefst 150 verschillende producten in de aanbieding op een winkeloppervlakte van 500 vierkante meter. Het is nog niet bekend wat er nu zal gebeuren met het winkelpand maar het is uiteraard wel de bedoeling dat een nieuwe invulling niet al te lang op zich zal laten wachten.