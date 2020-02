Pop-up De Wijnserre opent op Valentijn de deuren EDLL

03 februari 2020

13u10 1 Leuven Het voormalig pand van Maroq Unie in de Tiensestraat wordt door HetVindingrijk opnieuw ingevuld als circulaire pop-upwinkel. Ditmaal helemaal in het thema Valentijn. Voor deze tweede pop-up slaan ze de handen in mekaar met de studenten van de hogeschool UCLL in Leuven. De studenten KMO & Ondernemen zullen vanaf 14 februari een deel van de ruimte inpalmen en De Wijnserre presenteren: een pop-up met lokale wijnen.

De studenten KMO & Ondernemen kregen in september de opdracht een pop-upwinkel uit te bouwen. De voorbije maanden staken ze er al hun energie in en dat resultaat komen ze onder meer op Valentijn presenteren in de Tiensestraat. Hun concept? Een pop-up store met lokale wijnen, versnaperingen en wijnadvies. De liefhebbers moeten er wel snel bij zijn, want de pop-up met lokale wijnen strijkt maar voor twee weken neer in het voormalig pand van Maroq Unie. Op 29 februari sluit De Wijnserre al de deuren.

De ondernemende studenten willen wijnliefhebbers in contact brengen met lokale wijnboeren en het verhaal achter hun wijnen voorstellen. Hiermee willen ze lokaal kopen promoten.