Poolse trucker veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en geldboete na doodrijden fietsster Joris Smets

05 augustus 2020

14u01 0 Leuven De politierechtbank van Leuven heeft de Poolse trucker die in 2018 een fietsster doodreed, schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van voorrang aan de fietsster. Hij is veroordeeld tot drie maanden cel met uitstel en een voorwaardelijke geldboete van 1.600 euro.

Het ongeval gebeurde op 11 juni 2018 om 10 uur op het kruispunt van de Van Waeyenberglaan en de Tervuursestraat in Leuven. De Pool Damian C. wilde met zijn vrachtwagen rechtsaf draaien en had bij dat manoeuvre de Nederlandse fietsster Louise Hartog niet opgemerkt. De 28-jarige vrouw kwam onder de wielen van de truck terecht. Ze werd nog naar het vlakbij gelegen universitaire ziekenhuis gebracht, maar hulp kon niet meer baten.

Voorrang verlenen

Het parket had op de zitting van 15 juni een voorwaardelijke celstraf en het minimale rijverbod van drie maanden gevorderd. De verdediging had de vrijspraak gevraagd omdat het om een dodehoekongeval zou gaan. Dat werd tegengesproken door de verkeersdeskundige. Die stelde in zijn rapport dat C. de fietsster altijd had moeten opmerken.

Volgens de rechtbank moest de trucker op de plaats van het ongeval voorrang verlenen aan andere weggebruikers. “Het oorzakelijke verband tussen de fout van de beklaagde en het ongeval met dodelijke afloop is bewezen”, stelde de politierechter. De Pool werd schuldig bevonden aan onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van voorrang aan de fietsster. De man kreeg ook een voorwaardelijk boete van 1.600 euro.