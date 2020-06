Poolse trucker riskeert drie maanden rijverbod voor ongeval waarbij 28-jarige fietsster het leven liet Kim Aerts

15 juni 2020

15u40 4 Leuven Een Poolse trucker riskeert in de Leuvense politierechtbank de minimumstraf voor een dodelijk ongeval twee jaar geleden. Een 28-jarige Nederlandse stierf onder de wielen van de tientonner in het centrum van Leuven.

Het dramatische ongeval gebeurde op 11 juni 2018 omstreeks 10 uur ’s ochtends. Pool Damian C. wilde met zijn truck op het kruispunt van de Van Waeyenberglaan in Leuven rechtsaf de Tervuursestraat indraaien. De Nederlandse Louise Hartog kwam met haar fiets onder de wielen terecht van de vrachtwagen bij dat manoeuvre. De twintiger overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De verdediging van de trucker vroeg de vrijspraak in de rechtbank, omdat het volgens hen om een spijtig dodehoekongeval zou gaan. Maar dat de feiten louter terug te brengen zijn tot een dodehoekongeval werd weerlegd in het verslag van de verkeersdeskundige. Die stelde dat C. de fietsster altijd had moeten kunnen opmerken. De aanklager vroeg een rijverbod van drie maanden, een celstraf met uitstel en een geldboete van 1.600 euro. De politierechter velt een uitspraak op 4 augustus.