Poolse school viert einde van schooljaar Bart Mertens

28 juni 2019

19u15 0 Leuven De Poolse school in Leuven heeft het schooljaarl afgerond met een gala. De leerlingen kregen hun welverdiende diploma’s en de laureaten van het Poolse Dictee in de Benelux werden geëerd voor hun prestaties.

Groot feest in de Poolse school in Leuven want de ceremonie werd bijgewoond door Agnieszka Paciorek, de consul van de Republiek Polen in België, en ook door de Leuvense schepenen Lalynn Wadera (sp.a) en Dirk Vansina (CD&V). Het hoogtepunt van het officiële gedeelte was een toneelvoorstelling die werd voorbereid door de leerlingen van de theatercirkel. Theater ‘Czerwony Trzewik’ (Rode Schoeisel) stelde de gasten een prachtig verhaal voor over Alice in de betoverende wereld. “De jonge acteurs zagen er geweldig uit in hun prachtige kostuums in een perfect voorbereid stuk. De sfeervolle muziek heeft het vervolledigd. De theatervoorstelling bleek opnieuw een groot succes”, klinkt het.