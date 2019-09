Poolse autobestuurder betrapt onder invloed van alcohol ADPW

10 september 2019

Een Poolse autobestuurder werd maandagavond omstreeks 19 uur op de Aarschotsesteenweg in Wilsele aan de kant gezet en onderworpen aan een alcoholcontrole. De test was positief. Omdat de man niet is ingeschreven in België moest hij ter plaatse een boete van 578 euro betalen en zijn rijbewijs voor zes uur inleveren.