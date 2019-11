POLL: wat brengt de toekomst voor de Leuvense Bondgenotenlaan? Bart Mertens

28 november 2019

17u30 0

De Bondgenotenlaan in Leuven kampt met 15 % leegstand en dat is opmerkelijk meer dan het Leuvense gemiddelde van 8,5 %. Leuven is nog steeds één van de betere leerlingen van de klas in vergelijking met andere centrumsteden maar er moet wel actie worden ondernomen om de belangrijkste winkelstraat van Leuven nieuw leven in te blazen. Luc Cauberg - die de handelaars van de Bondgenotenlaan vertegenwoordigt- ziet het drukke busverkeer als boosdoener. Moet de winkelstraat evolueren naar een verkeersvrije straat? Deel uw mening met ons.

Poll Wat brengt de toekomst voor de Leuvense Bondgenotenlaan? Evolueren naar een volledig verkeersvrije Bondgenotenlaan

De huidige situatie met busverkeer en beperkt autoverkeer behouden in de Bondgenotenlaan Evolueren naar een volledig verkeersvrije Bondgenotenlaan 44%

De huidige situatie met busverkeer en beperkt autoverkeer behouden in de Bondgenotenlaan 56%