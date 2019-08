POLL: politiekantoor Grote Markt heropenen of niet? Bart Mertens/Andreas De Prycker

08 augustus 2019

11u15 1 Leuven Het zware geweld op een man aan café Komeet op de Oude Markt in Leuven in de nacht van donderdag op vrijdag om 5.13 uur brengt de vraag boven water of het zinvol zou zijn om het politiekantoor op de Grote Markt te heropenen. Neem deel aan de poll van Het Laatste Nieuws en laat uw mening weten…

Een man die uit het niets een kickbokstrap tegen het hoofd krijgt en onmiddellijk tegen de grond gaat. De daders laten het slachtoffer voor dood liggen… Het zijn harde en confronterende beelden. Blijft de vraag of een heropening van het politiekantoor op de Grote Markt een oplossing kan bieden aan gewelddadige incidenten in het Leuvense uitgaanscentrum. De sluiting van het politiekantoor staat alvast niet ter discussie bij het korps dat de muurtelefoon voldoende vindt om de politie te verwittigen in noodgevallen.

Poll Moet het politiekantoor op de Grote Markt opnieuw open of mag de deur dicht blijven? Ja, het politiekantoor moet opnieuw de deuren openen

Nee, de deurtelefoon aan het politiekantoor is voldoende Ja, het politiekantoor moet opnieuw de deuren openen 78%

Nee, de deurtelefoon aan het politiekantoor is voldoende 22%