POLL: Ballon van de Vriendschap staat op nieuwe locatie aan station. Was het Herbert Hooverplein een betere plaats? Bart Mertens

01 augustus 2019

16u52 0 Leuven De ‘Ballon van de Vriendschap’ is veilig en wel geland op zijn nieuwe locatie aan het Leuvense station. Omstreeks 7 uur werd het monumentale standbeeld van kunstenaar Dany Tulkens opgeladen aan de stadswerkplaats in de Kolonel Begaultlaan voor een uitzonderlijk transport richting Tiensevest.

Op 14 mei 2018 verliet de ‘Ballon van de Vriendschap’ met zijn vier bronzen personages het Herbert Hooverplein. Door de heraanleg van het plein was er geen ruimte meer voor het kunstwerk van Dany Tulkens dat bij velen bekend stond als een ideale afspreekplaats in Leuven. Ruim 30 jaar stond de ballon op het H. Hooverplein maar nu breekt er dus een nieuwe periode aan voor het beeld dat door de Leuvense Jaartallen aan de stad werd geschonken.

Emoties

Volgens schepen Dirk Vansina (CD&V) is het pleintje aan het station van Leuven een nieuwe toplocatie maar toch maakt de verhuizing veel emoties los. “Dat de ballon niet terug kon naar zijn vertrouwde locatie maakte inderdaad heel wat emoties los bij de Leuvenaars en bij de Jaartallen in het bijzonder. Net daarom zocht de stad een nieuwe prominente plek voor het kunstwerk. Het bekende standbeeld is nu opnieuw erg zichtbaar aanwezig, zowel voor Leuvenaars als voor bezoekers van onze stad.”

Kunstenaar Dany Tulkens is volgens het stadsbestuur alvast tevreden met de nieuwe locatie. Blijft de vraag wat u ervan vindt en dat horen we graag in onderstaande poll…

POLL

Poll Welke locatie is volgens u de beste voor de 'Ballon van de Vriendschap?' Herbert Hooverplein (de vorige locatie)

Pleintje aan station (de nieuwe) Herbert Hooverplein (de vorige locatie) 72%

Pleintje aan station (de nieuwe) 28%