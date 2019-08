Politiehonden Joy en Beer gaan met pensioen, maar de opvolgers staan klaar Andreas De Prycker

22 augustus 2019

15u55 1 Leuven Drugshond Joy gaat eind dit jaar met pensioen. Joy is negen jaar oud en al sinds 2013 in dienst bij de Leuvense politie. De opvolging is verzekerd: Beau werd klaargestoomd om het werk van Joy verder te zetten. Ook patrouillehond Beer is bijna negen jaar oud en mag zo stilaan aan zijn pensioen denken. Hij wordt opgevolgd door de tweejarige Quno. Binnenkort komt daar ook de tweejarige Django bij.

Om aan te tonen dat de politiehonden hun stiel kennen, organiseerde de Leuvense politie donderdag een moment waarop drugshond Beau en patrouillehonden Beer en Quno lieten zien wat ze in hun mars hebben. Onder leiding van drugshondengeleider Patrice Cornelis en inspecteur Claudio De Notarpietro viel Beer een man in beschermpak aan die – voor de training – met een kettingzaag rondliep. Enkel nadat baasje Claudio De Notarpietro van de Leuvense politie herhaaldelijk ‘los!’ riep, liet de bijna negenjarige Beer de man los. Drugshond Beau slaagde er dan weer in om tweemaal op rij tijdens een line-up de drugs uit de zakken van korpschef Jean-Paul Mouchaers te halen. Alles voor de training.

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) stond ook in de line-up, maar werd er niet uitgepikt. Hij stak zijn waardering voor de honden en hun baasjes niet onder stoelen of banken. “Politiehonden zijn van groot belang om het werk van de inspecteurs te ondersteunen”, aldus de burgemeester. “Ze dragen met hun specifieke talenten als patrouille-of drugshond bij tot de veiligheid. Samen met hun begeleiders zijn ze een enorme meerwaarde voor ons politiekorps. Dat is al meermaals bewezen. We hebben dan ook budget voorzien voor een extra patrouillehond die snel aan zijn opleiding zal beginnen. Ik wens Joy en binnenkort ook Beer een welverdiend pensioen toe en ben ervan overtuigd dat Beau, Quno en Django waardige opvolgers zullen zijn”, meent Ridouani.

De Leuvense politie heeft al sinds de jaren ‘80 één of meerder hondengeleiders. Toen zaten de politiehonden nog in een kennel aan het politiecommissariaat in Kessel-Lo. Het ging om patrouillehonden die meestal met interventieagenten werden ingezet. Van professionele trainingen was nog helemaal geen sprake. Ondertussen evolueerde het Leuvense hondenteam naar een zelfstandig werkend team met vijf hondengeleiders (vier met patrouillehond, één met drugshond), die dagelijks, en dus ook na hun diensturen en tijdens hun vrije dagen, bezig zijn met hun hond.

“De patrouillehonden worden regelmatig ingezet bij preventieve voetpatrouilles in winkelstraten, overlastbuurten, bij evenementen en tijdens de nacht in het uitgaanscentrum. Het zijn makkelijk aanspreekbare patrouilles, die als doel hebben het veiligheidsgevoel te verhogen en potentiële herriemakers af te schrikken. Maar de honden zijn ook getraind op snel en gepast tussenkomen bij agressieve of gevaarlijke situaties, zoals vechtpartijen. Of ze worden ingezet bij zoekacties naar daders van een misdrijf”, zo verduidelijkt Patrice Cornelis van het hondenteam.

“De drugshond is een ander verhaal. Die wordt vooral ingezet tijdens wegcontroles waarbij voertuigen en bagage worden doorzocht op zoek naar drugs, maar ook bij huiszoekingen en anti-drugsacties in de twee Leuvense gevangenissen. Labrador Joy werd opgeleid als ‘actieve’ drugshond en is getraind om te zoeken in gebouwen, voertuigen en bagage. Opvolger Beau heeft dezelfde opleiding gehad en is bezig aan een bijkomende opleiding zodat ze binnenkort ook op mensen zal kunnen zoeken. Dat betekent dat ze zal kunnen ingezet worden op drugsgevoelige overlastplaatsen, bij evenementen, in het uitgaanscentrum en op bussen om er personen die drugs in hun bezit hebben aan te duiden”, zegt Cornelis.

Joy heeft in die zes jaar bij het Leuvense politiekorps al een aardige palmares bij elkaar gesnuffeld. “In die tijd heeft Joy 787 keer drugs gevonden. Tijdens 172 huiszoekingen vond Joy bijvoorbeeld 104 drugs. Knappe resultaten. Meestal treft Joy marihuana, hasj, amfetamines en cocaïne aan. Maar Joy is aan een welverdiend pensioen toe. Beau is klaar om de fakkel over te nemen”, besluit Cornelis.