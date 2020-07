Politiehond ‘Beer’ gaat met welverdiend pensioen Joris Smets

19 juli 2020

10u55 0 Leuven Deze maand neemt de Leuvense politie afscheid van een trouwe collega: politiehond 'Beer' gaat met pensioen. De Mechelse herder is 10 jaar oud en gaat het op zijn oude dag wat rustiger aan doen. Zijn opvolger 'Quno' staat al in de steigers te trappelen en voor de gelegenheid gaf het duo een uniek interview op de website van de politie.

Van je 1 tot 3 jaar school lopen en met glans slagen voor de universiteit: het is weinigen gegeven maar politiehond ‘Beer’ deed het zonder problemen. Na zijn wilde studententijd mocht de patrouille- en drugshond de Leuvense politie een pootje toesteken om de studentenstad veiliger te maken. Na jaren trouwe dienst heeft ‘Beer’ nu de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en daarom wordt hij vervangen door ‘Quno’. Hij is een Mechelse Herder van 3 jaar oud en werkt sedert een tweetal jaren in Leuven. Sinds december rijdt hij samen met zijn baas mee als volwaardige patrouillehond en hij neemt nu alle taken van ‘Beer’ over.