Politiecontroles op meerdere locaties: rijbewijzen ingetrokken Bart Mertens

14 juni 2020

16u30 0 Leuven Zaterdagavond hield de verkeersdienst van de Leuvense Politie een verkeersactie op verschillende plaatsen in de stad.

Op de Diestsevest werden er 18 bestuurders gecontroleerd waarvan één bestuurder een rijverbod had in het weekend. Eén van de gecontroleerde voertuigen bleek ook foutief in het buitenland ingeschreven te zijn terwijl de eigenaar in België woont. Op de Mechelsesteenweg werden 22 bestuurders gecontroleerd. Er werden inbreuken vastgesteld op de keuring en op het vervoer van kinderen waarbij er geen aangepast kinderzitje gebruikt werd. Op de Aarschotsesteenweg in Wilsele werden 14 bestuurders gecontroleerd waarvan één jonge bestuurder buiten de uren die voorzien zijn op zijn voorlopig rijbewijs. Er werd ook alcoholintoxicatie vastgesteld bij één bestuurder waarvan het rijbewijs werd ingehouden. Op het De Becker Remyplein in Kessel-Lo controleerde de verkeersdienst 17 bestuurders. Opnieuw bleken er kinderen vervoerd te worden zonder aangepast zitje. Tenslotte liepen drie bestuurders met een glas teveel op tegen de lamp. Twee rijbewijzen werden tijdelijk ingehouden en één rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.