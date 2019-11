Politiecombi ramt Leuvens restaurant na achtervolging: negen studentenkamers ontruimd, gebouw moet gestut Bart Mertens

19 november 2019

07u30 30 Leuven In Leuven is een zwaar ongeval gebeurd met een politievoertuig. Deze ochtend ramde een politiecombi de gevel van restaurant La Filosofia op de hoek van de Naamsestraat met de Parkstraat.

In de vroege ochtend ramde een politiecombi de gevel van restaurant La Filosofia op de hoek van de Naamsestraat en de Parkstraat. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend, maar feit is dat de politiecombi tot stilstand kwam in de horecazaak tijdens een achtervolging. De Leuvense brandweer moest ter plaatse komen om de gevel te stutten. De politie kwam ook ter plaatse om het pand tijdelijk te ontruimen. Boven het restaurant zijn negen studentenkamers. Enkele studenten werden wakker van de slag, maar anderen sliepen door het ongeval heen. De studenten moesten het pand tijdelijk verlaten uit veiligheidsoverwegingen, maar konden snel terugkeren naar hun kamers. De kans dat het restaurant vandaag de deuren kan openen, is eerder klein. Voor zover bekend raakte niemand zwaargewond bij het ongeval.

