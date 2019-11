Politie zoekt naar gewapende overvaller die frituur Oomske wilde overvallen ADPW

Politie en parket zijn op zoek naar de daders van een gewapende overval op frituur Oomske op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. “Op woensdag 18 september 2019, om 20u45, pleegden vier onbekende daders een gewapende overval op frituur Oomske gelegen in de Diestesteenweg in Leuven. De vier daders waren tussen 1m70 en 1m80 lang, rond de 20 jaar en hebben een zwarte huidskleur. Ze waren allen in het zwart gekleed. Na de feiten zijn twee daders te voet gevlucht en twee op een fiets”, zo meldt het Leuvense parket.

Van een van de daders is een robotfoto gemaakt. Hij is ongeveer 1m80 lang, heeft een smal gezicht, een smalle neus en kortgeschoren, donker haar. Op het ogenblik van de feiten droeg hij zwarte kleren en een lichtblauw, nauw aansluitend hoofddeksel.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Laat het weten via het gratis nummer 0800/30 300.