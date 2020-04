Politie zoekt getuigen van gewapende overal op uitbater Carrefour Express EDLL/JSL

29 april 2020

12u13 0 Leuven De politie van Leuven heeft in het VTM-programma FAROEK de hulp ingeroepen van de kijker. Ze zoeken getuigen van een mislukte gewapende overval op de uitbater van de Carrefour Express aan de Weldadigheidsstraat in Leuven op 26 november vorig jaar.

De winkeluitbater van de Carrefour Express aan de Weldadigheidsstraat in Leuven wordt op dinsdag 26 november 2019 rond 21u50 hardhandig aangevallen. De uitbater had net zijn winkel gesloten, toen hij buiten geslagen en bedreigd werd met een pistool. De overvaller vraagt de winkeluitbater zijn zaak weer te openen, maar wanneer die weigert, verliest de dader zijn kalmte. De uitbater krijgt een kopstoot en enkele rake klappen. Het slachtoffer zet het op een lopen, waarna de overvaller hem achtervolgt en blijft bedreigen met een pistool. Allemaal voor de ogen van twee voorbijgangers. Zij lopen weg en verwittigen de politie. De dader vlucht tot slot weg zonder buit.

Het slachtoffer doet aangifte bij de politie, maar van de dader is voorlopig geen spoor. De speurders willen weten of iemand de verdachte herkent of gezien heeft. Het gaat om een veertig jarige man met een zwarte snor, lange donkere baard, licht getaande huidskleur, korte beige-gele jas, donkere broek en sneakers.

Met tips kan u terecht op het gratis nummer van de politie 0800 30 300. U kan ook een mail sturen naar opsporingen@police.belgium.eu.