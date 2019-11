Politie weerlegt bericht dat op sociale media circuleert over zogenaamde ‘verkrachtersbende’ Kim Aerts

07 november 2019

11u41 0

Onder Leuvense studenten circuleert sinds woensdag een bericht op sociale media dat een verkrachtingsbende actief zou zijn in de buurt van het Ladeuzeplein. “Ze hebben al in een aantal aula’s afgeroepen dat er een verkrachtingsgroep rondloopt in Leuven die vooral rond Ladeuzeplein rondhangt”, klinkt het onder meer in het bericht. Bij de Leuvense politie zijn geen incidenten gekend. “Gisterenavond deed onder de Leuvense studenten op sociale media een bericht de ronde over een bende die jonge vrouwen zou viseren op het Ladeuzeplein in Leuven. Dit is geen communicatie van de Leuvense politie en dit wordt ook niet ondersteund door de informatie die wij momenteel ter beschikking hebben. Iemand die slachtoffer is van dergelijke feiten kan steeds contact opnemen met de politie en elke melding wordt altijd onderzocht. De politie kreeg eveneens de melding dat dit bericht op sociale media verspreid zou zijn tijdens een uit de hand gelopen doopopdracht. Ook die piste wordt onderzocht en wanneer we kunnen zullen we hier meer informatie over geven”, reageert perswoordvoerder Nicolas Del Piero.